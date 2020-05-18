18.05.2020

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Представлен процессор MediaTek Dimensity 820 с поддержкой 5G

Dimensity 820

Компания MediaTek официально представила свою новую однокристальную систему с поддержкой 5G для смартфонов среднего уровня — Dimensity 820.

MediaTek Dimensity 820 производится с использованием 7-нм технологического процесса. В конфигурацию платформы входят четыре процессорных ядра Cortex-A76 с частотой 2,6 GHz, четыре Cortex-A55 с частотой 2 GHz и GPU Mali-G57 MC5. Конфигурация схожа с процессором Kirin 820. Что касается модема 5G, тут стоит выделить поддержку sub-6GHz, а вот диапазон mmWave, по всей видимости, не поддерживается.

Кроме того, чип поддерживает работу двух SIM-карт в сетях 5G.

Компания также отмечает блок APU 3.0, предоставляющий обработку ИИ для камеры, игровой движок HyperEngine 2.0, процессор обработки сигналов Imagiq 5.0, поддержку 4K HDR и 120 Hz экранов, поддержку памяти LPDDR4x и Wi-Fi 5.

Первым смартфоном с MediaTek Dimensity 820 станет Redmi 10X, который представят 26 мая.

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