Представлен планшет Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus c комплектной док-станцией

Компания Lenovo представила планшет Smart Tab M10 FHD Plus. Новинка может функционировать как smart-дисплей при использовании с док-станцией, поставляющейся в комплекте с устройством.

Планшет получил 10,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 х 1080 пикселей, тонкими рамками и высокой чувствительностью к касаниям благодаря поддержке технологии Touch and Display Driver Integration.

Устройство построено на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio P22T с тактовой частотой 2,3 GHz. Планшет будет доступен в вариантах с 2 или 4 Gb оперативной памяти и накопителями емкостью 32, 64 и 128 Gb с возможностью расширения картами microSD.

При установке на док-станцию, оснащенную двумя динамиками мощностью 3 Вт каждый и тремя микрофонами, устройство выполняет функции smart колонки с поддержкой голосового помощника Amazon Alexa. Док-станция выполнена в цвете «серый графит» и отделана тканью.

Новинка получила два фронтальных динамика с поддержкой Dolby Atmos, основную камеру с разрешением 8 Мп и 5 Мп селфи-модуль. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Компания также добавила возможность разблокировки устройства путем сканирования лица. Есть улучшенный детский режим, обеспечивающий гибкие настройки функций родительского контроля.

В оснащение планшета вошли слот для nano-SIM, модуль Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем и коннектор Pogo pin.

Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus поступит в продажу в июне по цене 299 евро.