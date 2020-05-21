Представлен первый в мире SSD-накопитель NVMe M.2 емкостью 8 Tb

Компания Sabrent выпустила первый в мире SSD-накопитель NVMe M.2, способный хранить 8 Tb информации. Новинка вошла в семейство Rocket Q, в котором также представлены модели емкостью 500 Gb, 1, 2 и 4 Tb.

Накопитель выполнен в соответствии со спецификацией NVMe 1.3, задействован интерфейс PCIe Gen3 x4. В основе лежит память Micron 3D QLC и контроллер Phison E12S. Для новой модели производитель не указывает ни скорость, ни производительность, но для модели объемом 4 Tb заявлены скорости чтения и записи в 3400 и 3000 Мбит/с соответственно, а производительность заявлена на уровне 490000 и 680000 IOPS соответственно.

Можно отметить поддержку APST/ASPM/L1.2, а также средства мониторинга S.M.A.R.T. и команды TRIM, которые служат для увеличения срока службы накопителя и оптимизации производительности.

Новинка предназначена для использования в мощных игровых компьютерах и рабочих станциях. Также производитель обещает 5-летнюю гарантию. Стоимость пока не раскрывается.