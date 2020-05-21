Представлен новый стандарт карт памяти формата SD Express

Международный консорциум SD Association утвердил новую спецификацию SD 8.0 для карт формата SD Express (SDUC, SDHC, SDXC). Согласно опубликованной документации, скорость передачи данных у новых карт сможет достигать 4 Гбит/с (3938 Мбит/с), во многом благодаря использованию технологий PCIe 4.0 и NVMe, которые обычно применяются в твердотельных накопителях.

Ожидается, что новый тип карт памяти будет востребован для серийной съемки в формате RAW, записи и воспроизведении 8K-видео, а также для нужд многоканальных устройств Интернета вещей и автомобильной электроники.

При поддержке архитектуры PCIe 3.0 x2 или PCIe 4.0 x1 максимальная скорость чтения достигает 2 Гбит/с, а использование технологии PCIe 4.0 x2 позволяет передавать данные на скорости до 4 Гбит/с, что в четыре раза превышает возможности предыдущей спецификации SD 7.0.

Карты SD Express с максимальной пропускной способностью в 4 Гбит/с будут оснащены тремя рядами контактов. При пиковой скорости в 2 Гбит/с — двумя рядами. Для достижения максимальной скорости необходима поддержка стандарта не только самой картой, но и принимающим оборудованием.