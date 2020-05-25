Представлен игровой смартфон Realme X50 Pro Play

Компания Realme официально представила производительный смартфон X50 Pro Play (Player Edition).

Новинка получила 6,44-дюймовый экран Full HD+ с частотой обновления 90 Hz. Дисплей занимает 92% площади фронтальной панели. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3 и NTSC. За защиту от повреждений отвечает стекло Corning Gorilla Glass 5. В область экрана встроен сканер отпечатков пальцев.

Смартфон функционирует на базе процессора Snapdragon 865, содержащий восемь вычислительных ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 GHz и графический ускоритель Adreno 650. Игровые характеристики смартфона дополняет многослойная система охлаждения с применением испарительной камеры Vapor Camera+. Объем оперативной памяти LPDDR5 RAM составляет 6, 8 или 12 Gb, встроенной памяти UFS 3.1 — 128 Gb.

Основная камера гаджета представлена четырьмя сенсорами: основной на 48 Мп, 8 Мп (широкоугольная оптика с углом обзора 119°), 2 Мп (макрообъектив) и 2 Мп (датчик глубины). В продолговатом отверстии в верхнем левом углу дисплея расположена двойная фронтальная камера разрешением 16 Мп и 2 М.

В числе особенностей новинки — специальный игровой режим с функцией 4D-вибрации. Особый акцент компания сделала на аудиовозможностях смартфона, оснастив его двумя динамиками с поддержкой технологии объемного звучания Dolby Atmos.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4200 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки SuperDart мощностью до 65 Вт. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 10 с надстройкой Realme UI. В оснащение Realme X50 Pro Play входят: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, двухчастотный (L1 + L5) GPS, NFC, порт USB Type-C. Габариты составляют 159,0 × 74,2 × 8,9 мм, вес — 209 гр.

Стоимость версии 6/128 Gb памяти составит 420 долларов, 8/128 Gb – 432 доллара и 12/128 Gb – 504 доллара. Предварительный заказ уже открыт. В розничную продажу смартфон поступит 1 июня в черном и серебристом цветовых исполнениях.