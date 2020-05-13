13.05.2020

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Предприниматели смогут открыть on-line счет в Международном Банке Азербайджана c помощью ASAN İmza

ASAN İmza

Международный Банк Азербайджана создал возможность дистанционного открытия счетов и управления ими для корпоративных клиентов без необходимости физического посещения офисов обслуживания.

Дистанционное открытие банковского счета в Международном Банке Азербайджана осуществляется через страницу https://openaccount.ibar.az/. Чтобы воспользоваться данной возможностью, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны иметь бизнес-сертификат ASAN İmza. После входа в систему через ASAN İmza, предоставления необходимой информации и документов, клиент выбирает время видеовстречи, в течение которой он сможет открыть счет. При завершении процесса по on-line оформлению, банк открывает счет и обеспечивает подключение клиента к услуге интернет-банкинга. Информация о реквизитах предоставляется клиенту вместе с регистрационными документами. Клиент может загрузить представленные документы и данные счета, сохранив их в электронном виде или распечатав.

Управляющий директор Международного Банка Азербайджана Наргизханым Билендерли отметила, что дистанционное открытие счета — это уникальная возможность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. «Теперь для открытия счета уже нет необходимости покидать дом или офис и приходить в банк. Это можно сделать через Интернет. Возможность дистанционного открытия банковского счета упрощает работу наших клиентов и экономит их время. Наши клиенты могут удаленно открывать счета, подключаться к услуге Интернет-банкинга и воспользоваться ее преимуществами», — говорит она.

«Финансовые институты Азербайджана являются для нас одними из приоритетных клиентов. Все услуги по интеграции ASAN İmza в банковские системы предоставляются нами бесплатно и в кратчайшие сроки. Мы высоко ценим роль Международного Банка Азербайджана в развитии безналичных платежей и цифровой экономики», — отмечает Фуад Меликов, ведущий проектный менеджер компании B.Est Solutions — национального оператора ASAN İmza.

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