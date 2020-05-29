29.05.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииМониторыПортативный монитор HP E14 G4 имеет яркость 400 кд/кв.м

Портативный монитор HP E14 G4 имеет яркость 400 кд/кв.м

HP E14 G4

Компания HP представила портативный монитор E14 G4. Производитель называет данную модель самым ярким в мире портативным монитором с диагональю 14 дюймов — заявленная яркость составляет 400 кд/м2.

HP E14 G4

Панель обладает разрешением 1920 × 1080 пикселей и контрастностью 800:1. Время отклика равно 14 мс, но в режиме Overdrive этот показатель сокращается до 5 мс. Есть поддержка функции Blue Light Mode для снижения нагрузки на глаза пользователя.

Новинка наделена регулируемой подставкой, меняющей угол наклона до 78 градусов. Кроме того, панель можно использовать в горизонтальном режиме, положив на стол.

Устройство снабжено двумя симметричными интерфейсами Type-C, один из которых предназначен для подключения ноутбука, а второй – для зарядки. Масса монитора составляет приблизительно 625 гр.

Портативный монитор HP E14 G4 поступит в продажу в сентябре этого года по цене 250 долларов.

ТЕГИ:
YouTube будет «резать» длинные видео
Softprom становится официальным дистрибьютором RedSeal
Новости по теме
VR Гаджеты
HP представила VR-гарнитуру Reve
Мониторы
Представлены мониторы HP E-Serie
Ноутбуки
HP представила портативные рабоч
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!