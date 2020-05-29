Портативный монитор HP E14 G4 имеет яркость 400 кд/кв.м

Компания HP представила портативный монитор E14 G4. Производитель называет данную модель самым ярким в мире портативным монитором с диагональю 14 дюймов — заявленная яркость составляет 400 кд/м2.

Панель обладает разрешением 1920 × 1080 пикселей и контрастностью 800:1. Время отклика равно 14 мс, но в режиме Overdrive этот показатель сокращается до 5 мс. Есть поддержка функции Blue Light Mode для снижения нагрузки на глаза пользователя.

Новинка наделена регулируемой подставкой, меняющей угол наклона до 78 градусов. Кроме того, панель можно использовать в горизонтальном режиме, положив на стол.

Устройство снабжено двумя симметричными интерфейсами Type-C, один из которых предназначен для подключения ноутбука, а второй – для зарядки. Масса монитора составляет приблизительно 625 гр.

Портативный монитор HP E14 G4 поступит в продажу в сентябре этого года по цене 250 долларов.