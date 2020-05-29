Поиск Google сильно изменится. На порядок выдачи будут влиять новые факторы

Компания Google анонсировала новый алгоритм, который в будущем будет использоваться в сервисе поиска. На порядок поисковой выдачи начнут влиять также и новые факторы. Компания назвала их «page experience».

Теперь на результаты подбора ссылок будет влиять не только соответствие ключевых слов в запросе, но и «удобство» сайта, основанное на пользовательском опыте посетителей различных веб-ресурсов. Если сайт «неудобный» и пользователю будет неприятно им пользоваться, то Google понизит его позицию в поисковой выдаче. Чтобы вычислить это, учитываются самые разные параметры.

В частности, компания планирует оценивать скорость загрузки страниц, интерактивность, стабильность содержимого, а также поддержку мобильной версии, HTTPS, наличие навязчивой рекламы и безопасность просмотра. При этом исчезнет требование поддержки технологии AMP для попадания в Топ рейтинга в мобильном поиске. При этом в Google отметили, что несмотря на введение дополнительного критерия ранжирования, во главе по-прежнему будет стоять лучшая информативность.

Компания планирует внедрить эти изменения после 2020 года. Google сделает напоминание за полгода до того, как новый алгоритм будет запущен в действие, чтобы владельцы сайтов успели подготовиться.