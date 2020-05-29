Подарки от Azercell семьям шахидов и гражданам с ограниченными физическими возможностями в честь Дня Республики

В рамках своей стратегии по корпоративной социальной ответственности, компания Azercell вновь направляет свое внимание на наиболее уязвимых граждан страны. В этот раз, по случаю 28 мая- дня создания Азербайджанской Национальной Республики, компания доставила посылки с продуктами питания более 1000 семьям шахидов Карабахской войны, малоимущим семьям, а также Азербайджанским гражданам с ограниченными физическими возможностями, получившим увечья во время ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС.

Подарки были доставлены адресатам, проживающим в районах Имишли, Акстафа и Шемаха со стороны OOO “Azərpoçt” при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики. Отметим, что список малоимущих семей и семей шахидов был представлен местными органами Исполнительной Власти.

Следует напомнить, что ООО “Azercell Telekom” и ранее с целью поддержки наиболее нуждающихся граждан общества по случаю праздников Новруза и Рамазана, а также в рамках борьбы с инфекцией коронавируса (COVID-19) организовала раздачу продовольственных подарков более 10000 малоимущих семей, а также семьям, где проживают лица с инвалидностью 1-й группы.

В знак поддержки социальных инициатив, реализованных ведущим мобильным оператором, сотрудники Azercell также внесли свой вклад в реализацию ряда благотворительной акции. Так, в период особого карантинного режима, группа волонтеров «Azercell Könüllüləri», состоящие из сотрудников компании, доставляли продовольственные продукты малоимущим семьям.

ООО “Azercell Telekom” и впредь намерено продолжать оказывать социальную поддержку наиболее уязвимым слоям населения.