Poco F2 Pro получил топовое железо и стоимость от 499 евро

Бренд Poco сегодня провел онлайн-мероприятие, на котором представил свой новый флагман Poco F2 Pro. Это переименованная версия ранее выпущенного для китайского рынка Redmi K30 Pro. Но если Redmi может предлагаться только на китайском рынке, то Poco F2 Pro уже доступен для предварительного заказа на площадках Aliexpress и Gearbest.

Poco F2 Pro оснащен 6,67-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 2400 х 1080 точек, частотой обновления 60 Hz и частотой опроса сенсора в 180 Hz. Новинка покрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5 с обеих сторон. В экран встроен оптический сканер отпечатков пальцев.

В основе смартфона лежит флагманский процессор Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55 и поддержкой режимов 5G SA/NSA. Объем оперативной памяти LPPDDR5 составляет 6 или 8 Gb, быстрого накопителя формата UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

Основная камера представлена 64 Мп сенсором Sony IMX686 с оптической стабилизацией изображения. Заявлена поддержка записи в видео в разрешении 8K. Дополнительно предусмотрена возможность съемки со сверхшироким углом обзора, в макрорежиме и с размытием фона. Фронтальная камера спрятана внутри корпуса на выдвижном механизме со светодиодной подсветкой.

Емкость аккумулятора составляет 4700 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Технические характеристики смартфона Poco F2 Pro:

Дисплей: Super AMOLED, 6,67″, 2400х1080, HDR10+, Gorilla Glass 5;

Процессор: Qualcomm Snapdagon 865;

Оперативная память: 6/8 Gb, LPDDR5;

Накопитель: 128/256 Gb, UFS 3.1;

Основная камера: 64 Мп основной модуль с 1/1,7″ сенсором Sony IMX686 и диафрагмой f/1.69, 5 Мп макромодуль, f/2.2, сверхширокоугольный 13 Мп модуль с углом обзора 123°, f/2.4, 2 Мп датчик глубины, f/2.4;

Фронтальная камера: 20 Мп, выдвижная камера с поддержкой съемки с частотой 120 кадров/с;

Аккумулятор: 4700 мАч, быстрая зарядка мощностью 30 Вт;

Оснащение: 5G SA/NSA Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 (2,4 GHz + 5 GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5), ИК-порт, NFC, подэкранный сканер отпечатков пальцев, USB Type-C, 3,5 мм;

ОС: Android 10 + Poco Launcher 2.0;

Габариты: 163,3 х 75,4 х 8,9 мм, вес – 218 гр.

Аппарат выпускается в четырех цветовых исполнениях: светло-сером, синем, фиолетовом и белом. Стоимость версии 6/128 Gb памяти составляет 499 евро, вариант 8/256 Gb – 599 евро.