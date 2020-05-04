По инициативе AzInTelecom был организован бесплатный вебинар в области IТ

AzInTelecom, действующий при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, провел бесплатный образовательный вебинар под названием «От ИКТ до облачных технологий» с участием компаний Microsoft Azerbaijan и Kaspersky.

Основной целью проведения вебинара являлось создание условий для студентов, а также специалистов из разных сфер для приобретения новых знаний в области IТ и в облачных технологиях, в рамках специального режима карантина.

На мероприятии, которое проходило на цифровой платформе, организаторы выступили с комплексной презентацией по информационным технологиям, основам кибербезопасности и облачным технологиям.

В начале вебинара директор коммерческого департамента AzInTelecom Руслан Алиев подчеркнул, что главная цель вебинаров по IТ — побудить всех в Азербайджане идти в ногу с современными мировыми тенденциями и информировать их о цифровых технологиях. По его словам, эта инициатива будет иметь хорошие результаты.

Представитель Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев выступил с презентацией о информационных технологиях и новшествах в этой сфере. Мушфиг Мамедов, выступая от имени компании Kaspersky рассказал о важных аспектах кибербезопасности. В завершении презентации спикеры ответили на вопросы участников.

Следует отметить, что в ближайшее время AzInTelecom снова планирует проведение подобных мероприятий.