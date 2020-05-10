Первая гонка летающих электромобилей состоится в конце 2020 года

Компания Alauda планирует в этом году устроить первые в мире гонки на летающих электромобилях.

Первый прототип летающего автомобиля Airspeeder был представлен компанией в прошлом году. Все это время профессиональные летчики ВВС США тестировали ранние версии летающего аппарата. Недавно разработчик объявил о создании новой модели MK4, которая проходит финальные испытания.

Представители Alauda заявляют, что хотят создать новое спортивное соревнование — гонки на летающих электрических автомобилях. Предполагается, что зрители смогут наблюдать за соревнованиями через интернет, тогда как увидеть их «вживую» смогут VIP-персоны. Все автомобили оснастят лидарами, как в беспилотном транспорте, что поможет им избегать столкновений друг с другом во время гонки. Максимальная скорость заявлена на уровне 240 км/ч, что обеспечивается четырьмя двигателями мощностью 24 кВт. Максимальная грузоподъемность составит 100 кг. Сам летающий электрокар будет весить 220 кг. Управление болидами будет осуществляться при помощи дополненной реальности. Alauda предоставит командам автомобили, после чего разрешит вносить в них коррективы, улучшающие те или иные показатели.

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Планируется, что испытательный полет пройдет в пустыне Adelaide (Австралия). Первые одиночные соревнования намечены на конец 2020 года.