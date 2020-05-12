13.05.2020

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Outlook будет предлагать слова или фразы при написании сообщений

Outlook

Компания Microsoft добавит в веб-версию почтового сервиса Outlook функцию «подсказок» при ответе на письмо. Это алгоритм прогнозирования текста, позволяющий сократить время на написание писем.

Как сказано в «дорожной карте» (road map) Microsoft, новая функция Outlook будет «обучаемой». Для наиболее точного подбора ответов на электронную корреспонденцию или просто для написания нового письма алгоритм будет изучать уже имеющуюся переписку.

Согласно технической документации Microsoft, пользователь получит возможность игнорировать подсказки и набирать текст на клавиатуре, не используя их. В случае если подсказка окажется действительно подходящей, то ее можно будет принять путем нажатия стрелки вправо на клавиатуре.

Точные сроки интеграции подсказок в Outlook пока не названы. Они заработают до конца мая этого года и могут появиться во всех приложениях облачного сервиса Microsoft 365, ранее известном как Office 365, в состав которого входит и веб-версия Outlook.

Идея интеграции подсказок в почтовый сервис принадлежит не Microsoft. С апреля 2004 года интернет-гигант Google развивает собственный почтовый сервис Gmail, и его пользователи получили доступ к инструменту подсказок при наборе текста еще в мае 2018 года.

Кроме этого, Microsoft добавит в веб-версию Outlook функцию отложенной отправки. Она позволит заранее выбирать время отправки. Точных сроков появления этой функции в веб-версии Outlook Microsoft также не называется. Предположительно, она заработает до 30 июня этого года.

Отметим, что отложенная отправка – это не новинка для современных почтовых сервисов.

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