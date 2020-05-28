Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции

Oracle объявляет о выпуске аналитического решения Oracle Analytics for Cloud HCM. Опирающееся на возможности Oracle Analytics Cloud и мощь Oracle Autonomous Database , решение Oracle Analytics for Cloud HCM дает руководителям HR-подразделений, линий бизнеса и аналитикам ценные знания об управлении персоналом, предоставляя полный обзор данных в масштабе всей организации. Новые возможности для самостоятельного анализа позволяют получать данные о целом ряде областей, включая структуру штата, эффективность руководителей, диапазон контроля, социально-культурное разнообразие персонала, текучесть/удержание кадров, сравнительный анализ коэффициентов и анализ ценных специалистов. Это поможет клиентам получать максимум преимуществ от использования Oracle Cloud HCM.

«В современной нестабильной бизнес-среде HR стал ключевым стратегическим бизнес-партнером для организации, — заявил Т. К. Ананд, старший вице-президент по направлению Oracle Analytics. — С решением Oracle Analytics for Cloud HCM заказчики получают готовые к использованию инструменты HR-аналитики и не имеющие аналога аналитические возможности и при этом сокращают зависимость от ИТ. Это способствует более тесному взаимодействию HR-отдела с другими ключевыми подразделениями компании, например, с финансовой функцией, что поможет заказчикам преодолеть трудные времена и создать условия для устойчивого роста бизнеса».

Разработано для HR-подразделений и бизнес-партнеров

Аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM имеет следующие встроенные функции.

Кросс-функциональная модель данных. Ускоряет анализ больших объемов операционных данных в Oracle Cloud HCM. Модель данных размещается в высокопроизводительном, простом в использовании и эластично масштабируемом сервисе Oracle Autonomous Data Warehouse, что обеспечивает согласованность данных всех бизнес-функций.

Ускоряет анализ больших объемов операционных данных в Oracle Cloud HCM. Модель данных размещается в высокопроизводительном, простом в использовании и эластично масштабируемом сервисе Oracle Autonomous Data Warehouse, что обеспечивает согласованность данных всех бизнес-функций. Библиотека KPI и панелей управления. Предлагает большой набор из более чем 50 ключевых показателей эффективности (KPI) для HR, панелей управления и отчетов по ключевым метрикам HR, включая структуру, текучесть и удержание персонала, а также эффективность работы команды, благодаря которым HR-специалисты могут быстрее получить ценную информацию. Ниже перечислены преднастроенные KPI: демография человеческих ресурсов, сфера контроля, данные о найме и продвижении; текучесть (добровольная и принудительная) и удержание персонала; статистическая информация по социально-культурному разнообразию персонала и соответствующие тенденции; тенденции в области вознаграждений и размеры компенсации; соотношения между показателями продуктивности и числом специалистов.

Предлагает большой набор из более чем 50 ключевых показателей эффективности (KPI) для HR, панелей управления и отчетов по ключевым метрикам HR, включая структуру, текучесть и удержание персонала, а также эффективность работы команды, благодаря которым HR-специалисты могут быстрее получить ценную информацию. Ниже перечислены преднастроенные KPI: Расширенная аналитика. Позволяет сотрудникам HR-отделов сэкономить время и силы, а также избежать потенциальных ошибок в расчетах с помощью анализа следующих ключевых областей: удержание ключевых специалистов; относительный показатель текучести; эффективность работы команды; сфера контроля; многообразие.

Позволяет сотрудникам HR-отделов сэкономить время и силы, а также избежать потенциальных ошибок в расчетах с помощью анализа следующих ключевых областей: Наращивание по требованиям бизнеса. Позволяет заказчикам дополнять данные Oracle Cloud HCM данными из других приложений Oracle, приложений других поставщиков или внешних источников.

Аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM — это новейшее предложение в комплексе приложений Oracle Analytics for Fusion Applications. Оно обладает такими же широкими аналитическими возможностями, как и аналитические инструменты Oracle Cloud ERP, добавленные в сентябре 2019 г. Oracle планирует и дальше совершенствовать комплекс приложений Oracle Fusion Applications путем внедрения расширенных аналитических возможностей.