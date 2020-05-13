OneGX1: «карманный» игровой ноутбук с поддержкой 5G

Компания One Netbook, известная как производитель ультрапортативных компьютеров, анонсировала выпуск новой модели OneGX1, ориентированной на геймеров.

Новый карманный лэптоп примечателен не только встроенным 5G-модемом, но и оригинальным дизайном. По заявлению компании, новинка будет способна запустить любой требовательный блокбастер, несмотря на миниатюрные размеры.

Диагональ дисплея OneGX1 составляет всего семь дюймов при разрешении 1920 х 1080 пикселей. Новинка оснащена RGB-подсветкой как на тыльной стороне корпуса, так и под клавиатурой.

Любопытной особенностью устройства стали съемные игровые контроллеры. Они будут обмениваться данными с компьютером через беспроводное соединение в диапазоне 2,4 GHz. Контроллеры снабжены джойстиками, крестовиной и дополнительными кнопками.

Основой служит 10-нанометровый процессор Intel Tiger Lake Y. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 10 000 мА·ч.

Точная дата выпуска и стоимость нового устройства пока не сообщается.