Официально: Sony назвала дату презентации PlayStation 5

Череда слухов, насчет даты презентации PlayStation 5, наконец-то рассеялись. Компания Sony официально объявила дату мероприятия под слоганом The Future of Gaming, которое стартует в четверг, 4 июня.

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC

