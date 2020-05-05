Официально представлена однокристальная система MediaTek Helio G85

Компания MediaTek сегодня официально представила однокристальную систему Helio G85, которую сам производитель называет «игровой». В ее состав входит графический процессор Arm Mali-G52, работающий на частоте 1 GHz. Также MediaTek говорит об «усовершенствовании HyperEngine для обеспечения мощных и плавных игр на мобильных устройствах».

Приведенные в пресс-релизе данные MediaTek SoC Helio G85 подтверждают его сходство с Helio G80. Конфигурации обеих SoC включают восьмиядерный процессор с двумя ядрами Arm Cortex-A75, работающими на частоте до 2 GHz, и шестью ядрами Cortex-A55, работающими на частоте до 1,8 GHz. Графический процессор в Helio G80 — тоже Arm Mali-G52, но он работает на частоте 950 MHz.

В описании Helio G85 говорится о процессоре изображений, применении ИИ для обработки изображений, множество аппаратных ускорителей, голосовом пробуждении (VoW), инерциальной навигации для получения более точной информации о местоположении, поддержке двух карт SIM 4G и т.д. Все это есть и у Helio G80.