Одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 теперь доступен с 8 Gb ОЗУ

Летом прошлого года вышел одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 с 1, 2 и 4 Gb оперативной памяти. Позднее базовый вариант стал комплектоваться 2 Gb ОЗУ.

Компания Raspberry Pi Foundation выпустила новую версию, оснащенную уже 8 Gb оперативной памяти. Так же, как и другие версии, новинка использует процессор Broadcom BCM2711 с четырьмя ядрами Cortex-A72 (ARM v8) с тактовой частотой 1,5 GHz.

Ранее выпуск подобной модификации был невозможен, так как на рынке не было подходящих для Raspberry Pi 4 микросхем LPDDR4 объемом 8 Gb. Теперь они есть, их поставщиком выступает компания Micron.

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi IEEE 802.11ac и Bluetooth 5.0 / BLE, а также сетевой контроллер Gigabit Ethernet с соответствующим разъемом для подключения кабеля. Доступны два интерфейса micro-HDMI для подключения дисплеев с разрешением 4К, есть по два порта USB 3.0 и USB 2.0 и симметричный порт USB Type-C для подачи питания.

Версия Raspberry Pi 4 с 8 Gb оперативной памяти уже доступна для заказа по цене 75 долларов.