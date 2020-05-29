Новый Samsung Galaxy Book S — первый ноутбук на платформе Intel Lakefield

Компания Samsung Electronics официально представила портативный компьютер Galaxy Book S. Новинка стала первым ноутбуком на аппаратной платформе Intel Lakefield.

Устройство оборудовано 13,3-дюймовым дисплеем Full HD. Реализована поддержка сенсорного управления. В Samsung не называют модель используемого процессора, но предположительно это чип Core i5-L16G7. Ноутбук получил 8 Gb оперативной памяти LPDDR4x, флеш-накопитель eUFS вместимостью 256/512 Gb. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 42 Вт·ч.

На компьютер установлена операционная система Windows 10 (Home или Pro).

В оснащение новинки входит модем LTE (Cat 16), адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 (Gig+) 802.11ax 2×2 и Bluetooth 5.0, слот microSD, камера на 1 Мп, аудиосистема AKG с четырьмя динамиками, сканер отпечатков пальцев, датчик освещенности, клавиатура с подсветкой и два порта USB Type-C. Габариты составляют 305,2 × 203,2 × 6,2–11,8 мм, вес — 950 гр.

Устройство доступно в цветовых исполнениях Earthy Gold и Mercury Gray. Цена и дата старта продаж Samsung Galaxy Book S пока не сообщаются.