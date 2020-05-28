Новые решения Cisco помогут малому бизнесу в условиях «новой нормальности»

На следующей неделе на конференции CiscoLive!, впервые проводимой в онлайн формате, Cisco представит новые продукты для портфолио Cisco Designed, призванные помочь в решении пяти ключевых технологических проблем малого бизнеса и помочь вернуться к нормальному функционированию после снятия карантинных мер.

Согласно опросу 980 малых предприятий, проведенному в апреле-марте Национальной ассоциацией малого бизнеса, количество удаленно работающих владельцев и сотрудников удвоилось, и вероятно, что эта тенденция сохранится. При этом малые предприятия все чаще становятся мишенью для хакеров, поэтому неудивительно, что информационная безопасность стала основной ИТ-проблемой малого бизнеса. Кроме защиты удаленного персонала, Cisco и ее партнеры поддерживают малый бизнес по следующим направлениям.

Работа из дома: как безопасно встречаться и совместно работать с коллегами и заказчиками.

как безопасно встречаться и совместно работать с коллегами и заказчиками. Защита от киберпреступлений: как защититься от кражи персональных данных, от хакеров и интернет-атак.

как защититься от кражи персональных данных, от хакеров и интернет-атак. Постоянное подключение: как просто установить надежные ИТ-сервисы с помощью облачных технологий.

как просто установить надежные ИТ-сервисы с помощью облачных технологий. Мониторинг на рабочем месте: как обеспечить безопасную социальную дистанцию и мониторинг в реальном времени.

как обеспечить безопасную социальную дистанцию и мониторинг в реальном времени. Новый офис будущего: как повысить продуктивность и безопасность в общем физическом рабочем пространстве.

«Малые предприятия инвестируют в мобильные технологии, так как они помогают сократить издержки, расширить охват рынка, повысить продуктивность и лучше организовать работу, — считает Анураг Агравал (Anurag Agrawal), аналитик компании Techaisle. — Информационная безопасность остается основным препятствием для более широкого применения удаленной работы, так как малым предприятиям трудно справляться с защитой данных и с управлением мобильными технологиями. Портфолио ориентированных на малый бизнес решений Cisco Designed поможет защитить рабочие места, усовершенствовать совместную работу, упростить управление и повысить продуктивность».

В ходе CiscoLive! будут представлены следующие новые продукты и решения для поддержки малого бизнеса:

Webex Work . Готовое облачное решение для совместной работы, сочетающее возможность переговоров, совещаний и обмена сообщениями. Услуги предоставляются по единой подписке с гибкими вариантами помесячной оплаты, привлекательными для малого бизнеса. Современные средства совместной работы стали обязательной принадлежностью новой нормы. Они обеспечивают связь сотрудников, позволяют эффективно работать в любом месте и помогают продвигать рабочий процесс. Весьма конкурентная для малого бизнеса стоимость лицензии на одного пользователя в месяц начинается с $19,95.

. Готовое облачное решение для совместной работы, сочетающее возможность переговоров, совещаний и обмена сообщениями. Услуги предоставляются по единой подписке с гибкими вариантами помесячной оплаты, привлекательными для малого бизнеса. Современные средства совместной работы стали обязательной принадлежностью новой нормы. Они обеспечивают связь сотрудников, позволяют эффективно работать в любом месте и помогают продвигать рабочий процесс. Весьма конкурентная для малого бизнеса стоимость лицензии на одного пользователя в месяц начинается с $19,95. Защита электронной почты . Электронная почта остается главной целью атак, независимо от масштаба бизнеса. Подробности о том, как Cisco совершенствует защиту электронной почты — на следующей неделе на конференции CiscoLive!

. Электронная почта остается главной целью атак, независимо от масштаба бизнеса. Подробности о том, как Cisco совершенствует защиту электронной почты — на следующей неделе на конференции CiscoLive! Панель управления Cisco Business Dashboard — новая версия инструментария сетевого управления с улучшенным пользовательским интерфейсом позволяет управлять всей сетью, имеется встроенный функционал управления жизненным циклом и автоматического оповещения. Приложение устанавливается автоматически, размещается локально или в облаке и позволяет настраивать, контролировать и эксплуатировать сетевые узлы при помощи простого интерфейса с любого устройства.

— новая версия инструментария сетевого управления с улучшенным пользовательским интерфейсом позволяет управлять всей сетью, имеется встроенный функционал управления жизненным циклом и автоматического оповещения. Приложение устанавливается автоматически, размещается локально или в облаке и позволяет настраивать, контролировать и эксплуатировать сетевые узлы при помощи простого интерфейса с любого устройства. Новые коммутаторы Cisco для бизнеса . В условиях новой нормы многие предприятия начнут пересматривать использование офисных площадей. Новые коммутаторы в портфолио Cisco Designed обеспечат простую, гибкую и безопасную связь предприятиям, которым необходимо соединять офисных и удаленных работников. Две новые линейки коммутаторов предлагают основной функционал, востребованный большинством малых предприятий, наряду с продвинутыми опциями информационной безопасности. Цены начинаются от $235.

. В условиях новой нормы многие предприятия начнут пересматривать использование офисных площадей. Новые коммутаторы в портфолио Cisco Designed обеспечат простую, гибкую и безопасную связь предприятиям, которым необходимо соединять офисных и удаленных работников. Две новые линейки коммутаторов предлагают основной функционал, востребованный большинством малых предприятий, наряду с продвинутыми опциями информационной безопасности. Цены начинаются от $235. Средства облачного управления сетью. Инструментарий Cisco Meraki Network Assurance позволяет заказчикам контролировать все параметры сети с панели Meraki Dashboard, а также моментально выявлять и устранять сетевые проблемы. Инструментарий, недавно пополнивший портфолио Cisco Designed, поможет малым предприятиям без проблем контролировать и диагностировать сетевую инфраструктуру в облаке.

Дополнительные меры Cisco по поддержке малого бизнеса включают программу финансирования Business Resiliency, которая реализуется через дочернюю компанию Cisco Capital. Программа позволяет приобретать технологии, необходимые для восстановления и поддержания непрерывности бизнеса с отсрочкой 95% платежей до января 2021 г. Предприятия, приступающие к освоению удаленной работы, могут воспользоваться бесплатными решениями Cisco Webex и информационной безопасности.

Cisco также присоединилась к коалиции поддержки малого бизнеса Stand for Small, инициатором которой стала American Express. Cisco и более 60 ведущих компаний в области медиа, технологий, потребительских товаров и профессиональных услуг будут оказывать значимую поддержку малым предприятиям в процессе восстановления после Covid-19. Инициатива Stand for Small объединяет на единой цифровой платформе различные предложения, обеспечивая малым предприятиям доступ к необходимым продуктам, информации, инструментам и сервисам.