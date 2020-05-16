16.05.2020

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Новые модели iPhone SE с подарками в Azercell Exclusive

Azercell

Компания Azercell запустила новую выгодную кампанию для поклонников бренда Apple. В рамках кампании абоненты, приобретающие новый iPhone SE с обновленным дизайном, мощным процессором и великолепной камерой в магазинах Azercell Exclusive, получат бесплатную 6-месячную подписку на 50 Gb интернет-пакет. К кампании могут подключиться новые и существующие абоненты пост- и предоплаты.

Таким образом, эксклюзивный телеком партнер Apple в стране, Azercell предоставляет своим абонентам уникальную возможность воспользоваться передовыми технологиями при покупке iPhone. Обратившись в магазины Azercell Exclusive, абоненты могут выбрать новые модели iPhone SE в разном цвете, с разным объемом памяти и получить при этом отличный бонус на пользование интернетом.

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