07.05.2020

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Новая версия Google Authenticator ускорит перенос защищенных данных между Android-смартфонами

Google Authenticator

При покупке нового смартфона приходится переносить на новый гаджет не только учетную запись Google, но и все программы, многие из которых нередко требуют пройти двухэтапную авторизацию после переустановки. Чтобы все это ускорить, компания Google выпустила первый за три года крупный апдейт фирменного приложения Authenticator, сократив весь процесс до нескольких секунд.

Google Authenticator

В новой версии Google Authenticator появилась возможность переноса учетных записей с одного устройства на другое при помощи QR-кода, который необходимо отсканировать, используя камеру нового аппарата. Это значительно сократит время верификации сравнительно со стандартным запросом кода и его последующим ручным вводом. Помимо этого, приложение получило интерфейс, отвечающий концепции Material Design 2.0, а также появилась темная тема.

Новая версия Google Authenticator 5.10 будет распространяться поэтапно, она уже доступна в Google Play для некоторых регионов.

Также можно воспользоваться APK-версией программы из стороннего источника.

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