Ноутбуки Dell Precision 7000-й серии получили Intel Comet Lake-H и NVIDIA Quadro RTX 5000

Компания Dell представила новые ноутбуки Precision 7000-й серии – 15,6-дюймовую (7550) и 17,3-дюймовую (7750) модели. По сравнению со своими предшественниками, новые модели стали на 20% меньше и на 6% легче. Кроме того, они получили более тонкие рамки экрана.

Ноутбуки оснащены экраном Full HD и 4K-разрешением с частотой обновления 60 Hz. Яркость дисплея младшей модели может составлять 800 кд/м2. Яркость старшей версии 500 кд/м2.

В основе новых моделей Dell Precision 7000-й серии используются процессоры Intel поколения Comet Lake-H, до Core i9-10885H. Для обработки графики предлагается NVIDIA Quadro RTX 5000 с 16 Gb памяти GDDR6. По сравнению с предшественниками, новые модели предлагают больше оперативной памяти (до 128 Gb DDR4-2666), а также установку до трех NVMe SSD-накопителей объемом до 2 Tb каждый.

Dell увеличила площадь трекпада, при этом отказавшись от мини-джойстика (трекпоинта) в клавиатуре. Кроме того, обновлению подверглась и сама клавиатура. Динамики теперь располагаются над клавиатурой.

Младшая модель получила три порта USB Type-A 3.1, два USB Type-C 3.1, один DispayPort 1.4 и один HDMI 2.0. Старшая версия предлагает тот же набор разъемов, только портов USB Type-A здесь три. Кроме этого, обе модели получили по одному порту RJ-45, слоту для карт SD, одному комбинированному аудиоразъему и слоту для SIM-карт.

Стоимость Dell Precision 7550 составит от 1709 долларов. В продажу поступит 28 мая. Модель Dell Precision 7750 будет предложена от 1999 долларов. В продаже – 6 июня.