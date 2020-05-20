Nokia достигла рекордной скорости передачи данных в сети 5G

Компания Nokia объявила, что достигла самой высокой в мире скорости 5G в своей беспроводной сети в Далласе (США, штат Техас).

Nokia, использующая спектр 800 MHz миллиметрового диапазона 5G и двойное подключение (EN-DC), при проведении тестов сумела добиться скорости в 4,7 Гбит/с. Тесты проводились с использованием базовых станций 5G, которые используются компанией для развертывания коммерческих 5G-сетей крупных операторов связи США.

Добиться рекордного показателя компании удалось благодаря объединению восьми каналов на 100 MHz миллиметрового спектра в диапазонах 28 и 39 GHz и спектра LTE 40 MHz с использованием технологии EN-DC (E-UTRA-NR Dual Connectivity), применяемой в решении Nokia AirScale. Использование технологии EN-DC позволяет устройствам осуществлять одновременное подключение к сетям 5G и LTE, получая и передавая данные при этом. Благодаря такому подходу устройства могут передавать информацию на более высокой скорости, чем при подключении только к 5G или LTE.