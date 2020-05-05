Нейросеть научили превращать людей на фото в изображения животных

Бельгийский программист Ксандер Стинбрюгге (Xander Steenbrugge) разработал нейросеть «Humanimals», превращающая людей на фото в изображения животных.

Новый эксперимент исследователя стал частью его крупного проекта «Neural Synesthesia», в рамках которого он создает произведения искусства совместно с искусственным интеллектом.

Программист совместил две нейронные сети, выложенные в открытый доступ. Первая — StarGAN v2, она основана на 15 тыс. HD-изображениях животных и способна превращать одних зверей в других. Вторая — StyleGAN v2, плавно придает лицу одного человека очертания другого лица.

Обе нейронные сети являются генеративно-состязательными и состоят из двух частей. Первая генерирует образцы, а вторая отфильтровывает те, которые не соответствуют заданным требованиям.

«В большинстве научных работ нейронная сеть имеет одну намеченную цель «А». Но поскольку методы машинного обучения очень гибки, на самом деле она может достигать целей «B», «C» и «D» с одной и той же моделью, но с разными алгоритмами», — объяснил Ксандер Стинбрюгге журналистам издания Motherboard.

Практического применения новой нейронной сети нет, но она в очередной раз доказывает, что компьютеры тоже могут заниматься творчеством.