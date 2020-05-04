Названы самые ремонтопригодные Android-смартфоны

Специалисты компании iFixit опубликовали список из пяти наиболее пригодных для ремонта смартфонов под управлением Android на май 2020 года, пишет Android Police.

Первое место занял Fairphone 3, который стал вторым телефоном в истории, получившим максимальную оценку iFixit. Модель набрала рекордные 10 баллов в рейтинге ремонтопригодности благодаря модульной конструкции и съемной батареи. Доступ к таким ключевым компонентам, как аккумулятор и экран Fairphone 3, можно получить с помощью стандартной отвертки Phillips или отвертки Torx.

Второй по ремонтопригодности признана модель SHIFT6m от немецкого производителя Shiftphone. Смартфон получил 9 баллов из 10 возможных, за легко снимающийся аккумулятор, а также за то, что дисплей удерживается на месте без клея только винтами и зажимами.

На третьем месте оказался прошлогодний смартфон Google Pixel 3a, который получил 6 баллов. Четвертое место занял OnePlus 7T, получивший 5 баллов.

Замыкают рейтинг смартфоны Moto линеек G и E, в которых легко поменять аккумуляторы и другие комплектующие.