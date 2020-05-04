05.05.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииСмартфоныНазваны самые ремонтопригодные Android-смартфоны

Названы самые ремонтопригодные Android-смартфоны

Android

Специалисты компании iFixit опубликовали список из пяти наиболее пригодных для ремонта смартфонов под управлением Android на май 2020 года, пишет Android Police.

Первое место занял Fairphone 3, который стал вторым телефоном в истории, получившим максимальную оценку iFixit. Модель набрала рекордные 10 баллов в рейтинге ремонтопригодности благодаря модульной конструкции и съемной батареи. Доступ к таким ключевым компонентам, как аккумулятор и экран Fairphone 3, можно получить с помощью стандартной отвертки Phillips или отвертки Torx.

Второй по ремонтопригодности признана модель SHIFT6m от немецкого производителя Shiftphone. Смартфон получил 9 баллов из 10 возможных, за легко снимающийся аккумулятор, а также за то, что дисплей удерживается на месте без клея только винтами и зажимами.

На третьем месте оказался прошлогодний смартфон Google Pixel 3a, который получил 6 баллов. Четвертое место занял OnePlus 7T, получивший 5 баллов.

Замыкают рейтинг смартфоны Moto линеек G и E, в которых легко поменять аккумуляторы и другие комплектующие.

ТЕГИ:
Налоговая служба при финансовом партнерстве Kapital Bank будет возвращать часть НДС
Смартфон OPPO A92: экран Neo Display и квадрокамера
Новости по теме
Смартфоны
Эксперты iFixit рассказали какие
Смартфоны
Известный техноблогер назвал сам
Смартфоны Социальные сервисы
WhatsApp запустил функцию блокир
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!