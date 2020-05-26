Названа самая продаваемая игровая консоль в мире

Ресурс VGChartz опубликовал обновленный рейтинг по продажам игровых консолей по всему миру. Речь идет о продажах всех игровых устройств в истории. Все призовые места рейтинга занимают не самые новые модели.

Согласно представленным данным, приставкой, которую приобрели наибольшее количество людей, стала Sony PlayStation 2. С 2000 года объемы ее продаж составил 157,7 млн. штук. Отмечается, что поддержка этой консоли прекратилась еще в 2013 году, но это не особо повлияло на ее популярность.

Второе место с небольшим отставанием занимает консоль Nintendo DS, объемы продаж во всем мире составили 154,9 млн. штук. На третьем месте — консоль Game Boy с объемами продаж 118,7 млн. устройств.

Четвертое место заняла консоль Sony PlayStation 4 (109,9 млн. штук).

Пятое место рейтинга также занимает консоль от Sony. Продажи первой редакции PlayStation, по данным экспертов, составили 102,5 млн. устройств.