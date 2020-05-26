26.05.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСтатьиНазвана самая продаваемая игровая консоль в мире

Названа самая продаваемая игровая консоль в мире

консоль

Ресурс VGChartz опубликовал обновленный рейтинг по продажам игровых консолей по всему миру. Речь идет о продажах всех игровых устройств в истории. Все призовые места рейтинга занимают не самые новые модели.

Согласно представленным данным, приставкой, которую приобрели наибольшее количество людей, стала Sony PlayStation 2. С 2000 года объемы ее продаж составил 157,7 млн. штук. Отмечается, что поддержка этой консоли прекратилась еще в 2013 году, но это не особо повлияло на ее популярность.

Второе место с небольшим отставанием занимает консоль Nintendo DS, объемы продаж во всем мире составили 154,9 млн. штук. На третьем месте — консоль Game Boy с объемами продаж 118,7 млн. устройств.

Четвертое место заняла консоль Sony PlayStation 4 (109,9 млн. штук).

Пятое место рейтинга также занимает консоль от Sony. Продажи первой редакции PlayStation, по данным экспертов, составили 102,5 млн. устройств.

ТЕГИ:
Представлены ноутбуки RedmiBook на базе AMD Ryzen 4000
Realme X3 SuperZoom: 120 Hz дисплей и 5-кратный оптический зум
Новости по теме
Статьи
IDC: в первом квартале 2020 года
Hardware Статьи
AnTuTu составил рейтинг производ
Смартфоны
AnTuTu опубликовала рейтинг самы
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!