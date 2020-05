NASA создало виртуальную экскурсию по тестовой лаборатории

Космическое агентство NASA создало виртуальную экскурсию по одной из тестовых площадок в Центре Гленна, который расположен в Огайо.

Исследовательский центр имени Гленна является одним из десяти главных лабораторий NASA. Здесь были созданы десятки самых различных стендов для испытаний авиационной и космической техники, а также исследований в области аэродинамики, конструкционных материалов и физики полета. Сейчас же в центре находятся шесть действующих аэродинамических труб, две из которых сверхзвуковые, а одна — гиперзвуковая.

Ever looked inside a wind tunnel? 🌬️ Now you can in this #NASAatHome activity.

Click through for a 360° tour of a low-speed wind tunnel at @NASAGlenn, the most-used of its kind in the world, where we test next-generation aircraft propulsion systems: https://t.co/9ALKqWN9ab pic.twitter.com/7riaSjO0S4

— NASA (@NASA) May 6, 2020