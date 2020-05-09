09.05.2020

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NASA создало виртуальную экскурсию по тестовой лаборатории

NASA

Космическое агентство NASA создало виртуальную экскурсию по одной из тестовых площадок в Центре Гленна, который расположен в Огайо.

Исследовательский центр имени Гленна является одним из десяти главных лабораторий NASA. Здесь были созданы десятки самых различных стендов для испытаний авиационной и космической техники, а также исследований в области аэродинамики, конструкционных материалов и физики полета. Сейчас же в центре находятся шесть действующих аэродинамических труб, две из которых сверхзвуковые, а одна — гиперзвуковая.

Можно «прогуляться» по дозвуковому туннелю размером 2,7 х 4,6 м. Это одна из самых загруженных низкоскоростных аэродинамических труб в мире. Здесь создаются условия взлета, захода на посадку и приземления для летательных аппаратов и силовых установок. Кроме того, виртуально можно посетить камеру акустических исследований.

Также можно включить режим гида, в котором вам расскажут о назначении туннелей.

Посетить центр можно пройдя по ссылке.

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