Начиная с 2022 года Volvo будет продавать автомобили со встроенными лидарами

Компания Volvo планирует оснащать свои автомобили встроенными лидарами (LiDAR) начиная с 2022 года. Автопроизводитель, который работает в этой сфере с компанией Luminar, заявляет, что его автомобили следующего поколения будут готовы принять это аппаратное обеспечение. Автомобили пока не станут полностью самостоятельными, но такое решение станет ощутимым шагом в этом направлении.

LiDAR от Luminar будет доступен в качестве дополнения на крыше автомобиля. Клиенты смогут выбрать функцию Highway Pilot, которая обеспечивает полностью автономное движение по шоссе, лишь после того, как только эта функция будет проверена на безопасность в определенных географических зонах и условиях. Highway Pilot будет использовать комбинацию камер, радаров и резервных систем для рулевого управления, торможения и питания от аккумулятора.

Отметим, что Volvo и Luminar еще в 2018 году объединили свои усилия, чтобы помочь LiDAR лучше понять поведение пешеходов. Компании также изучают, как LiDAR сможет улучшить будущие системы помощи водителю (ADAS).