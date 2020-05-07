Модуль NFC сможет использоваться для зарядки smart-часов и наушников

Модуль NFC используется для бесконтактной оплаты покупок с помощью смартфона или smart-часов, а также он позволяет устанавливать связь между различными гаджетами.

Глобальная ассоциация NFC Forum, куда входят Apple, Sony, Google и многие другие компании, объявила о новой функции популярной технологии. NFC Forum приняла новую спецификацию беспроводной зарядки (Wireless Charging Specification), которая позволяет устройствам, оснащенным NFC, заряжать другие маломощные девайсы (smart-часы, фитнес-браслеты, наушники и т.п.). Максимальная мощность зарядки через NFC — 1 Вт. Чтобы подзарядить smart-часы, фитнес-трекеров или наушники, этой мощности вполне достаточно.

Сообщается также, что производители могут отказаться от отдельной технологии беспроводной зарядки в своих устройствах, если они оснащены чипом NFC. Важно также отметить, что один модуль может служить одновременно как для передачи данных, так и для зарядки.

«Например, Bluetooth-гарнитура с технологией NFC для сопряжения может также использовать интерфейс NFC для беспроводной зарядки. В этом случае антенна NFC используется для обмена информацией при сопряжении и для передачи энергии», — говорится в отчете NFC Forum.

Председатель NFC Forum Коичи Тагава (Koichi Tagawa) отметил, что беспроводная зарядка по NFC позволяет полностью избавиться от каких-либо разъемов и сделать устройства еще компактнее. Зарядка через NFC также должна расширить возможности недорогих смартфонов.

Для работы новой технологии потребуются новые чипы NFC, поддерживающие и передачу данных, и зарядку, то есть на существующих гаджетах эта функция работать не будет.