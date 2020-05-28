Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft представила крупное в этом году обновление операционной системы Windows 10. Ранее обновление Windows 10 May 2020 Update было доступно лишь участникам программы бета-тестирования ОС.

Майский апдейт под номером 2004 уже доступен всем желающим пользователям и включает массу нововведений, в том числе ускоренный алгоритм поиска, мониторинг температуры видеокарты в диспетчере задач и обновленные штатные приложения. Отметим, что апдейт распространяется волнами и его доступность зависит от региона.

В сборку под номером 2004 входит полноценное ядро Linux, позволяющее задействовать графический процессор при запуске Linux-приложений. По заверению Microsoft, теперь выполнение консольных команд будет происходить значительно быстрее.

Изменен интерфейс голосового ассистента Cortana, получившего отдельное окно с возможностью перемещения по рабочему столу. Кроме того, был обновлен и дизайн диалогового окна виртуального помощника.

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В обновленной ОС реализована поддержка DirectX 12 Ultimate, улучшена поддержка трассировки лучей DirectX Raytracing 1.1, DirectX Mesh Shader и WDDM 2.7 (Windows Display Driver Model), что позволяет эффективнее использовать несколько мониторов. Кроме того, после установки Windows 10 2004 пользователям станет доступна возможность восстановления системных файлов из облака посредством функции Cloud Recovery.

Среди других нововведений — функциональные обновления штатных программ «Проводник», «Блокнот», «Калькулятор», «Диспетчер задач» и других.

Ознакомиться с полным списком изменений в новой версии операционной системы можно на официальном сайте Microsoft.