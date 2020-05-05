Microsoft выпустила Forza Street для пользователей мобильных устройств iOS и Android
Компания Microsoft объявила о запуске гоночного симулятора Forza Street для пользователей мобильных устройств iOS и Android.
Мобильная версия Forza Street дебютировала в феврале этого года. С сегодняшнего дня она должна появиться в App Store, в Google Play и Samsung Galaxy Store.
В течение месяца, до 5 июня, все игроки смогут получить автомобиль 2017 Ford GT в качестве бонуса.
Для пользователей смартфонов и планшетов Samsung Galaxy в игре предусмотрен эксклюзивный контент — предлагается бесплатный Ford Mustang GT. Чтобы получить его, надо установить игру из Galaxy Store, а не Google Play. Для Galaxy S20 также предлагается бесплатный Corvette C6.