05.05.2020

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Microsoft выпустила Forza Street для пользователей мобильных устройств iOS и Android

Microsoft Forza Street

Компания Microsoft объявила о запуске гоночного симулятора Forza Street для пользователей мобильных устройств iOS и Android.

Мобильная версия Forza Street дебютировала в феврале этого года. С сегодняшнего дня она должна появиться в App Store, в Google Play и Samsung Galaxy Store.

В течение месяца, до 5 июня, все игроки смогут получить автомобиль 2017 Ford GT в качестве бонуса.

Для пользователей смартфонов и планшетов Samsung Galaxy в игре предусмотрен эксклюзивный контент — предлагается бесплатный Ford Mustang GT. Чтобы получить его, надо установить игру из Galaxy Store, а не Google Play. Для Galaxy S20 также предлагается бесплатный Corvette C6.

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