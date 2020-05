Microsoft продемонстрировала игры для консоли Xbox Series X

Microsoft провела презентацию игр для Xbox Series X от партнеров компании. Мероприятие получилось коротким, а среди проектов почти все выйдет и на Xbox One. Свои собственные эксклюзивы Microsoft продемонстрирует в июле на отдельной презентации. Все представленные проекты участвуют в инициативе Smart Delivery, когда при покупке на Xbox One пользователь бесплатно получает версию игры и для новой консоли.

Геймплейный трейлер Assassin’s Creed Valhalla. По словам разработчиков, показанные кадры взяты напрямую из игры. По-прежнему нет точной даты релиза. Известно, что она выйдет осенью.



Трейлер Bright Memory Infinite. Экшен от первого лица, созданный китайским разработчиком, также выйдет в Steam. Даты релиза нет.

Codemasters анонсировала DiRT 5. Релиз состоится в октябре на PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One и РС.



Трейлер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. У игры по-прежнему нет точной даты релиза.

Анонсирована адвенчура Call of the Sea. Главная героиня ищет своего пропавшего мужа и разгадывает тайны «утерянной цивилизации».

Хоррор The Medium, саундтрек для которого напишет Акира Ямаока, композитор оригинальных Silent Hill. Главная героиня — медиум, которая умеет видеть два параллельных мира. Разработчики обещают, что при переключении между ними на консолях нового поколения не будет загрузок. События Medium разворачиваются в Польше. Релиз в конце года на Xbox Series X и РС.

Yakuza: Like a Dragon выйдет на Xbox Series X, Xbox One и РС в конце года. Работает функция переноса сохранений — можно начать играть на Xbox One и продолжить на Series X.

Second Extinction — кооперативный шутер на троих, герои которого сражаются с динозаврами-мутантами.

Bandai Namco анонсировала ролевой экшен в аниме-стилистике Scarlet Nexus.

Анонс The Ascent — это изометрическая экшен-RPG, которую можно пройти одному и в кооперативе. Она рассказывает о киберпанк-мире, который внезапно лишился своей главной корпорации, управлявшей всеми элементами жизней людей.

Scorn выйдет и на Xbox Series X. До этого проект анонсировали только для РС.

Состоялся анонс Chorus: Rise as One — шутер про девушку Нара, пилота космического корабля, которая вынуждена столкнуться со своим «темным прошлым». Игру издает Deep Silver, она выйдет в 2021 году.