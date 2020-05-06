Microsoft подтвердила выход Windows 10X на устройствах с одним дисплеем

Windows 10X была представлена компанией Microsoft в качестве операционной системы для использования на складных устройствах с двумя экранами, таких как Surface Neo.

Изначально компания планировала выпустить Surface Neo и, соответственно, Windows 10X в конце текущего года, однако выход и устройства, и операционной системы перенесен на следующий год.

Как выяснилось, первыми опробовать новую ОС смогут владельцы классических портативных ПК, оснащенных одним дисплеем. Об этом официально заявил глава подразделения Microsoft Devices Панос Панай (Panos Panay). Ссылаясь на сложную ситуацию в мире, связанную с пандемией COVID-19, он отметил, что сейчас «не лучшее время для запуска дорогих планшетов и складных гаджетов 2-в-1». По его словам, именно по этой причине Microsoft сосредоточилась на адаптации Windows 10X для традиционных моделей цифровой техники.

«С Windows 10X мы разработали гибкость, и эта гибкость позволила нам сосредоточиться на одноэкранных устройствах, которые используют возможности облачных сервисов, чтобы помочь нашим клиентам работать, учиться и играть по-новому. Эти устройства станут первым представлением Windows 10X и мы продолжим искать подходящий момент совместно с нашими OEM-партнерами для вывода на рынок двухэкранных гаджетов», — отметил Панос Панай.

Таким образом, можно ожидать уже скорого релиза операционной системы Windows 10X.