Microsoft откажется от 32-разрядных версий Windows

Компания Microsoft сообщила о прекращении выпуска 32-разрядных OEM-сборок Windows 10 после релиза майского обновления с номером версии 2004. Для пользователей это означает возможность покупки новых устройств только с 64-разрядными ревизиями ОС.

Основная причина этого решения Microsoft — минимальный спрос на 32-разрядные процессоры. Тем не менее для пользователей купленных ранее ПК компания обещает продолжение технической поддержки. Ограничение коснется лишь новых устройств с OEM-копиями Windows.

«Это не влияет на 32-разрядные клиентские системы, изготовленные с более ранними версиями Windows 10. Microsoft по-прежнему стремится предоставлять функции и обновления безопасности на этих устройствах, включая постоянную доступность 32-разрядных носителей на каналах сторонних производителей для поддержки различных сценариев установки обновлений», — говорится в сообщении компании.

Майская версия Windows 10 version 2004 под кодовым названием 20H1 уже доступна OEM-производителям и разработчикам. Общедоступным обновление станет 28 мая.