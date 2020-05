Microsoft объявила дату демонстрации игр для консоли Xbox Series X

Компания Microsoft, через свое игровое подразделение Xbox, сообщила в Twitter, что мировая премьера игр для консоли следующего поколения Xbox Series X состоится уже на следующей неделе.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X.

Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX

— Xbox (@Xbox) April 30, 2020