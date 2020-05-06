06.05.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСобытияMicrosoft инвестирует 1 млрд. долларов в «цифровую трансформацию» Польши

Microsoft инвестирует 1 млрд. долларов в «цифровую трансформацию» Польши

Microsoft

Компания Microsoft намерена инвестировать в Польшу 1 млрд. долларов на программу «ускорения цифровой трансформации».

Microsoft намерена открыть в Польше новый центр обработки данных, который станет частью глобального облака компании. Предполагается, что центр обеспечит широкие возможности облачных сервисов коммерческим и государственным заказчикам. Компания Microsoft уже подписала с местным поставщиком облачных вычислений Chmura Krajowa соответствующее стратегическое соглашение.

«Я глубоко верю, что инвестиции Microsoft в Польше будут важны для предприятий, государственных учреждений и системы образования, позволят им выполнить цифровое преобразование и внедрить новые стандарты работы. Наша главная цель — ускорить превращение Польши в технологический центр Центральной и Восточной Европы», — заявил Матеуш Моравецкий (Mateusz Morawiecki), премьер-министр Польши.

Соглашение откроет доступ к сервисам Microsoft польским государственным учреждениям и предприятиям, работающим в здравоохранении, образовании, производстве, розничной торговле, энергетике, финансах, страховании и других важных секторах экономики.

ТЕГИ:
Apple iPhone 12-nin gecikməsi səbəbindən nə qədər pul itirə biləcəyi məlum oldu
Mayın 20-də Honor yeni bir məhsul təqdim edəcək
Новости по теме
Игры
Microsoft, Xbox Series X üçün oy
Программное обеспечение
В чатах Microsoft Teams скоро см
Игры
Microsoft выпустила Forza Street
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!