Meizu анонсировала оболочку Flyme 8.1 на базе Android 10
Помимо флагманских смартфонов, компания Meizu также анонсировала новую оболочку Flyme 8.1 на базе операционной системы Android 10.
Новая версия включает в себя более 300 улучшений и оптимизаций по сравнению с предыдущей версией, в частности, улучшенные возможности голосового ассистента Aicy, значительно улучшенные функции ИИ, а также повышенная игровая производительность.
Flyme 8.1 будет работать на движке OneMind 4.0 AI Engine, который, по заявлениям разработчиков, на 30% быстрее, чем его предшественник OneMind 3.5. Также эта версия программного обеспечения добавляет обновленный оконный режим версии 2.1 и адаптацию темной темы к Android 10 Dark Mode.
Обновленная оболочка уже предустановлена на смартфонах Meizu 17и Meizu 17 Pro.
Кроме того, обновление будет в доступно для следующих 10 моделей:
- Meizu 16T
- Meizu 16S Pro
- Meizu 16S
- Meizu 16th
- Meizu 16th Plus
- Meizu 16Xs
- Meizu Note 9
- Meizu X8
- Meizu Note 8
- Meizu 16X
Точный график выпуска обновлений пока неизвестен. В Китае уже открыта регистрация для участия в бета-тесте (будет действовать до 15 мая).