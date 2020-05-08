08.05.2020

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Meizu анонсировала оболочку Flyme 8.1 на базе Android 10

Meizu Flyme 8.1

Помимо флагманских смартфонов, компания Meizu также анонсировала новую оболочку Flyme 8.1 на базе операционной системы Android 10.

Новая версия включает в себя более 300 улучшений и оптимизаций по сравнению с предыдущей версией, в частности, улучшенные возможности голосового ассистента Aicy, значительно улучшенные функции ИИ, а также повышенная игровая производительность.

Flyme 8.1 будет работать на движке OneMind 4.0 AI Engine, который, по заявлениям разработчиков, на 30% быстрее, чем его предшественник OneMind 3.5. Также эта версия программного обеспечения добавляет обновленный оконный режим версии 2.1 и адаптацию темной темы к Android 10 Dark Mode.

Обновленная оболочка уже предустановлена на смартфонах Meizu 17и Meizu 17 Pro.

Кроме того, обновление будет в доступно для следующих 10 моделей:

  • Meizu 16T
  • Meizu 16S Pro
  • Meizu 16S
  • Meizu 16th
  • Meizu 16th Plus
  • Meizu 16Xs
  • Meizu Note 9
  • Meizu X8
  • Meizu Note 8
  • Meizu 16X

Точный график выпуска обновлений пока неизвестен. В Китае уже открыта регистрация для участия в бета-тесте (будет действовать до 15 мая).

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