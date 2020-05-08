Meizu анонсировала оболочку Flyme 8.1 на базе Android 10

Помимо флагманских смартфонов, компания Meizu также анонсировала новую оболочку Flyme 8.1 на базе операционной системы Android 10.

Новая версия включает в себя более 300 улучшений и оптимизаций по сравнению с предыдущей версией, в частности, улучшенные возможности голосового ассистента Aicy, значительно улучшенные функции ИИ, а также повышенная игровая производительность.

Flyme 8.1 будет работать на движке OneMind 4.0 AI Engine, который, по заявлениям разработчиков, на 30% быстрее, чем его предшественник OneMind 3.5. Также эта версия программного обеспечения добавляет обновленный оконный режим версии 2.1 и адаптацию темной темы к Android 10 Dark Mode.

Обновленная оболочка уже предустановлена на смартфонах Meizu 17и Meizu 17 Pro.

Кроме того, обновление будет в доступно для следующих 10 моделей:

Meizu 16T

Meizu 16S Pro

Meizu 16S

Meizu 16th

Meizu 16th Plus

Meizu 16Xs

Meizu Note 9

Meizu X8

Meizu Note 8

Meizu 16X

Точный график выпуска обновлений пока неизвестен. В Китае уже открыта регистрация для участия в бета-тесте (будет действовать до 15 мая).