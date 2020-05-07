07.05.2020

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MediaTek Dimensity 1000+: флагманский процессор для мощных 5G-смартфонов

Dimensity 1000+

Компания MediaTek сегодня анонсировала флагманский процессор Dimensity 1000+.

Dimensity 1000+ не только поддерживает технологию 5G, но и является первой в мире однокристальной системой, которая может работать с двумя SIM-картами 5G.

Dimensity 1000+

Новый процессор получил ряд улучшений по сравнению с Dimensity 1000, который был представлен в конце прошлого года. В частности, платформа обзавелась поддержкой дисплеев с частотой обновления до 144 Hz.

Улучшения затронули систему HyperEngine 2.0, которая поможет поднять производительность в играх. Движок Resource Management Engine осуществляет интеллектуальное управление процессором, графическим блоком и памятью для достижения плавного игрового процесса при минимальном потреблении энергии. Модуль Rapid Response Engine помогает исключить задержки во время игры.

В то же время HyperEngine 2.0 позволяет обеспечивать интеллектуальное переключение между 5G и 4G, чтобы добиться наилучшего баланса между пропускной способностью и энергопотреблением.

Новая технология MiraVision повысила качество видео как с аппаратной, так и с программной точек зрения. Утверждается что движок MiraVision Picture Quality Engine позволяет добиться качества, превосходящего стандарт HDR10+.

Ожидается, что первым смартфоном с новым процессором станет устройство под брендом iQOO.

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