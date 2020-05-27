28.05.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяСайтыСоциальные сервисыМасштабное обновление Skype: режим 3 × 3 для видеозвонков, модерируемые группы и другие функции

Масштабное обновление Skype: режим 3 × 3 для видеозвонков, модерируемые группы и другие функции

Microsoft Skype

Компания Microsoft представила масштабное обновление для мессенджера Skype. Это самое крупное обновление за последнее время. В Skype версии 8.60 появились такие полезные функции, как режим видеоконференции на 9 человек и модерируемые группы. Кроме того, разработчики исправили баги и повысили стабильность программы.

Появился новый режим для видеозвонков, с помощью которого пользователи могут разместить на экране сразу девять окон в режиме конференции при соответствующем количестве участников по схеме 3х3. Изначально такая возможность была доступна лишь пользователям Microsoft Teams, но теперь добралась и до версий Skype для macOS, Linux и Windows.

Еще одно новшество – возможность создания и модерирования групп, администраторами которых с правом организации видеозвонков могут быть сразу несколько человек. Если у вас уже был ранее созданный групповой чат с назначенными ролями, то он автоматически превратится в модерируемую группу.

Также реализованы полезные быстрые команды и интегрированы новые горячие клавиши, которые работают даже при свернутом окне приложения.

Новая версия Skype 8.60 в ближайшее время станет доступна на всех поддерживаемых платформах.

ТЕГИ:
2020-ci ilin ilk rübünün ən populyar smartfonu açıqlandı
Dell Technologies Cloud и Google Cloud представляют гибридное решение для хранения данных
Новости по теме
Операционные системы
Вышла iOS 12.4.7 для старых устр
Программное обеспечение
Google выпустила обновление брау
Операционные системы
График выхода глобальной версии
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!