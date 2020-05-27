Масштабное обновление Skype: режим 3 × 3 для видеозвонков, модерируемые группы и другие функции

Компания Microsoft представила масштабное обновление для мессенджера Skype. Это самое крупное обновление за последнее время. В Skype версии 8.60 появились такие полезные функции, как режим видеоконференции на 9 человек и модерируемые группы. Кроме того, разработчики исправили баги и повысили стабильность программы.

Появился новый режим для видеозвонков, с помощью которого пользователи могут разместить на экране сразу девять окон в режиме конференции при соответствующем количестве участников по схеме 3х3. Изначально такая возможность была доступна лишь пользователям Microsoft Teams, но теперь добралась и до версий Skype для macOS, Linux и Windows.

Еще одно новшество – возможность создания и модерирования групп, администраторами которых с правом организации видеозвонков могут быть сразу несколько человек. Если у вас уже был ранее созданный групповой чат с назначенными ролями, то он автоматически превратится в модерируемую группу.

Также реализованы полезные быстрые команды и интегрированы новые горячие клавиши, которые работают даже при свернутом окне приложения.

Новая версия Skype 8.60 в ближайшее время станет доступна на всех поддерживаемых платформах.