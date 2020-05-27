Looking Glass разработала голографический 3D-дисплей с разрешением 8K

Американская компания Looking Glass разработала голографический дисплей с разрешением 8K, способный воспроизводить 3D-изображение без очков, шлемов и других сторонних устройств.

Компания опубликовала видеоролик, который демонстрирует возможности 32-дюймового монитора. Для отображения трехмерной картинки разработчики использовали возможности технологии светового поля.

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Разработчики Looking Glas отметили, что монитор был разработан для научных задач и выдвигает жесткие требования к «входящему» контенту. Изображения и анимации, демонстрируемые на голографическом дисплее, должны быть представлены качественными рендерами в высоком разрешении. Большинство домашних ПК попросту не способны обеспечить такую производительность.

Компания заявила, что популяризация голографических экранов в дальнейшем неизбежна, но сейчас они предназначены исключительно для исследований и могут найти применение лишь в ограниченном списке отраслей. Стоимость устройства пока не объявлена.