LG выпустила смартфон Velvet с поддержкой стилуса

Компания LG представила новый смартфон под названием Velvet. Особенностью модели является входящий в комплект стилус, обеспечивающий определение 4096 степеней нажатия.

Устройство оснащено 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20,5:9. Экран новинки поддерживает работу со стилусами компании Wacom, а предустановленное приложение Nebo позволяет аппарату преобразовывать рукописный текст в цифровой. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран.

Аппаратная основа LG Velvet — процессор Snapdragon 765 с интегрированным 5G-модемом. Смартфон получил 8 Gb оперативной памяти и накопитель стандарта UFS 2.1 на 128 Gb с возможностью расширения посредством карты microSD.

Основная камера тройная, применены датчики разрешением 48 Мп, 8 Мп (широкоугольный) и 5 Мп (датчик анализа глубины сцены). Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 4300 мА·ч, поддерживается быстрая и беспроводная зарядки (но какой мощности неизвестно).

Еще одной особенностью модели стала защита корпуса от пыли и воды по стандарту IP68 и соответствие военному стандарту MIL-STD-810. В качестве операционной системы выступает Android 10 с установленной поверх фирменной оболочкой. Оснащение включает адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, USB Type-C, NFC, GPS, аудио разъем 3,5 мм. Габариты модели — 167,2 х 74,1 х 7,9 мм, вес — 180 гр.

Стоимость смартфона LG Velvet на южнокорейском рынке составляет 735 долларов.