LG Q61: защищенный смартфон с квадрокамерой и NFC

Компания LG представила смартфон среднего уровня Q61. Новинка выполнена в корпусе повышенной прочности в соответствии со стандартом MIL-STD 810G.

Смартфон оборудован 6,5-дюймовым дисплеем формата FHD+ при соотношении сторон 19,5:9. В небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана расположена фронтальная камера.

Аппаратной основой служит процессор MediaTek Helio P35, который объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 GHz. Графическая подсистема использует контроллер IMG PowerVR GE8320. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, вместимость флеш-накопителя — 64 Gb. Предусмотрен слот для карт памяти MicroSD.

Основная камера представлена четырьмя модулями: основной на 48 Мп, 8 Мп широкоугольный, 5 Мп датчик глубины и 2 Мп для макросъемки. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

Аппарат получает питание от аккумуляторной батареи емкостью 4000 мА·ч. В оснащение смартфона входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, контроллер NFC, приемник GPS/ГЛОНАСС, 3,5-мм гнездо для наушников и порт USB Type-C. На тыльной панели расположен сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 164,5 × 77,5 × 8,4 мм, вес — 191 гр. Смартфон функционирует под управлением операционной системы Android 10.

Стоимость LG Q61 составляет 300 долларов, старт продаж запланирован на 29 мая.