Lenovo выпустила два новых планшета со съемной Bluetooth-клавиатурой

Компания Lenovo представила две новые модели планшетов – Yoga Duet 7i и IdeaPad Duet 3i.

Модель Yoga Duet 7i оснащена 13-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 2K. Основа устройства — процессор Intel Core i7 10-го поколения с графическим ускорителем Intel Iris Plus.

Фронтальная камера с инфракрасным датчиком поддерживает технологию распознавания лица для разблокировки устройства. По заявлению Lenovo, встроенный аккумулятор обеспечивает до 10,8 часов автономной работы. Вес составляет 1,16 кг.

Планшет IdeaPad Duet 3i получил 10,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и процессор Intel Pentium со встроенной графикой. Заявленная автономность — до семи часов работы без подзарядки. Есть два интерфейсных порта USB Type-C для подключения периферии. Вес составляет 0,86 кг.

Гаджеты оснащены LTE-модемами, Bluetooth и работают под управлением операционной системы Windows 10. Комплект обеих новинок включает подставку, стилус, чехол-обложку и съемную клавиатуру, работать с которой можно, даже если она не подключена к устройству через коннектор.

Модель Yoga Duet 7i появится в продаже в июне по цене 1316 долларов, а IdeaPad Duet 3i — в июле, за 470 долларов.