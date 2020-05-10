10.05.2020

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Lenovo представила ноутбуки ThinkPad E на базе AMD Ryzen 4000

Lenovo ThinkPad E14 E15

Компания Lenovo представила новые профессиональные ноутбуки ThinkPad E14 и E15, построенные на чипах AMD Ryzen 4000. Они базируются на восьмиядерном 7-нм процессоре Ryzen 7 4700U, основанном на архитектуре Zen 2. Тепловой пакет Ryzen 7 4700U с восемью потоками исполнения и базовой тактовой частотой 2,0 GHz составляет всего 15 Вт.

Обновленная линейка Lenovo ThinkPad E выпускается с дисплеями, занимающих 85% площади крышки ноутбука. Помимо этого, в них появились дактилоскопические сканеры, встроенные в клавишу питания и инфракрасная подсветка камеры. Ноутбуки соответствуют стандарту защиты MIL-STD-810G и не боятся ударов. Благодаря поддержке технологии Glance от Mirametrix ноутбук автоматически блокируется, когда пользователь отходит от экрана. Среди прочих особенностей новинок — совместимость со стандартом Wi-Fi 6, а также наличие акустической системы Harman с поддержкой технологии объемного звучания Dolby Audio.

Стоимость обновленных ноутбуков ThinkPad E14 и E15 стартует с отметки 639 долларов. Продажи начнутся в июне 2020 года.

Также компания объявила цены и дату начала продаж ноутбуков ThinkPad T14, T14s, X13, L14 и L15, которые были представлены в феврале этого года.

Цены на T14 и T14s начинаются с 849 долларов и 1029 долларов соответственно, X13 в базовой комплектации будет стоить 849 долларов, а стоимость L14 и L15 – 649 долларов. Ноутбуки станут доступными также в июне.

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