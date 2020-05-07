07.05.2020

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Lenovo предоставляет заказчикам серверы для ЦОД на базе процессоров EPYC

lenovo ThinkSystem SR665

Подразделение Lenovo Data Center Group (DCG) анонсировала двухпроцессорные серверы ThinkSystem SR645 и SR665, обеспечивающие повышенную производительность вычислений и расширенные возможности ввода/вывода для обработки ресурсоемких рабочих нагрузок. Новые системы, представленные в дополнение к однопроцессорными системам ThinkSystem SR635 и SR655, расширяют портфель серверов Lenovo на базе процессоров AMD EPYC серии 7002.

Ускоренная обработка транзакций, расширенные возможности анализа данных и высокая производительность распределенных вычислений чрезвычайно важны для таких отраслей, как финансы, розничная торговля и производство. Также немаловажное значение для них имеет повышение экономической эффективности и снижение совокупной стоимости владения. Компания Lenovo стремится удовлетворить все эти потребности, предлагая открытые, надежные и безопасные инфраструктурные решения, предлагая ведущие в отрасли серверы, системы хранения данных и программное обеспечение. Новые серверы ThinkSystem SR645 и SR665, поддерживающие большее количество ядер и увеличенный объем подсистемы памяти, позволяют Lenovo помочь своим заказчикам ускорить выполнение ресурсоемких рабочих нагрузок и повысить эффективность.

«Наши новые серверы Lenovo ThinkSystem предназначены для таких рабочих нагрузок, как базы данных в оперативной памяти, продвинутая аналитика, виртуализация и искусственный интеллект, – комментирует Камран Амини (Kamran Amini), вице-президент и генеральный директор направления серверов, систем хранения данных и программного обеспечения в Lenovo Data Center Group. – Благодаря исключительной производительности и широким возможностям дисковой подсистемы новые серверы предоставляют нашим заказчикам возможность эффективно справляться с растущими требованиями современных рабочих нагрузок и масштабировать решение в будущем по мере роста своего бизнеса».

Серверы ThinkSystem SR645 и SR665 предлагают следующие преимущества:

  • Поддержка PCIe Gen 4, которая обеспечивает в два раза большую пропускную способность подсистемы ввода/вывода по сравнению с технологией предыдущего поколения. Это позволяет устранить потенциальные узкие места в системе передачи данных и расширить возможности всего решения при обработке транзакций критически важных приложений с большим количеством операций ввода/вывода.
  • Расширенная поддержка графических адаптеров (до 8 видеоадаптеров NVidia T4TM с уровнем энергопотребления 75 Вт в максимальной комплектации), позволяющая разворачивать решения для видеоаналитики и инференсов нейронных сетей.
  • Установка до 40 накопителей 2,5″ или 32 высокопроизводительных NVMe накопителей позволяет развертывать программно-определяемые СХД высокой плотности.

Поддержка большого количества ядер на одну систему позволит заказчикам приобретать меньшее количество физических серверов, экономить место в стойке и энергопотребление, а также быстрее обрабатывать данные. В некоторых отраслях эти преимущества имеют существенное значение:

  • Предприятия финансовой сферы обычно размещают серверы на площадках, расположенных рядом с биржами и требующих высокую арендную плату. Поэтому экономия места в стойке имеет для них первостепенное значение.
  • В сфере розничной торговли ускорение видеоаналитики помогает выделить области с большим потоком покупателей и определить оптимальную стратегию размещения товаров в магазинах.
  • Для процессов в сфере производства ключевое значение имеет эффективность, поэтому способность быстро анализировать собранные данные позволяет улучшить процедуры контроля качества и повысить производительность. Это приводит к повышению доходов и оптимизации прогнозирования потребностей в гарантийном обслуживании.
  • В сферах высокопроизводительных вычислений, таких как научные исследования, увеличенная пропускная способность напрямую влияет на скорость получения результатов и совершения открытий.

 «Новые двухпроцессорные серверы Lenovo ThinkSystem используют возможности наших процессоров AMD EPYC 2-го поколения, чтобы предоставить конкурентное преимущество в тех отраслях, где производительность, плотность размещения и эффективность использования ресурсов имеют решающее значение для результатов бизнеса, – отмечает Дэн Макнамара, старший вице-президент и генеральный директор подразделения серверного бизнеса AMD. — С расширением линейки продуктов на базе AMD EPYC заказчики Lenovo получают дополнительные возможности для создания решений, которые помогут им обрабатывать современные корпоративные рабочие нагрузки, требовательные к вычислительным ресурсам».

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