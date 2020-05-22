«Лаборатория Касперского»: треть сотрудников в мире стали больше работать во время пандемии

Согласно новому опросу «Лаборатории Касперского» о влиянии COVID-19 на стиль работы, в период самоизоляции 31% сотрудников стали тратить на профессиональную деятельность больше времени, чем раньше. Общепринятые меры по борьбе с пандемией коронавируса привели к тому, что работникам большинства компаний пришлось приспособиться к новой профессиональной среде. В таких условиях нередко размываются границы между личной жизнью и работой. В то же время у сотрудников высвободилось время, которое не нужно теперь тратить, чтобы добраться до работы. И 46% опрошенных заявили, что им теперь удается чаще бывать с семьей и больше времени посвящать личным делам.

Кроме того, 55% респондентов отметили, что читали меньше новостей до того, как начали работать из дома. Причем 60% из них сейчас читают новости онлайн на устройствах, которые используют и для работы. Подобная тенденция увеличивает шансы заражения вредоносным ПО, если сотрудники не уделяют должное внимание тому, какие веб-ресурсы они посещают.

Другая киберугроза в нынешних условиях – это теневые IT (не одобренные компанией сервисы, которые тем не менее применяются сотрудниками для работы). Например, 42% используют личную почту для решения рабочих вопросов, и половина из них признают, что подобное использование возросло при удаленной работе. Кроме того, 38% респондентов общаются по работе в мессенджерах, не одобренных IT-отделами компаний, и 60% из них делают это чаще именно в новых обстоятельствах.

«Организации просто не могут себе позволить удовлетворять все запросы сотрудников, например, разрешать им пользоваться любыми сервисами по собственному усмотрению. В сложившихся обстоятельствах необходимо найти баланс между удобством пользователей, бизнес-необходимостью и безопасностью. Для этого компании должны обеспечить доступ к сервисам, которые предоставляют минимальные, только необходимые привилегии, внедрить VPN и использовать защищенные и одобренные корпоративные системы. Подобное ПО может иметь определенные ограничения, которые несколько снижают удобство его использования, при этом дают гораздо большие гарантии в соблюдении мер кибербезопасности», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«Лаборатория Касперского» рекомендует организациям придерживаться следующих мер кибербезопасности:

запланируйте обучение сотрудников основам информационной безопасности, в том числе онлайн. Это позволит научить их управлять учетными записями и паролями, обеспечивать безопасность электронной почты и конечных устройств. «Лаборатория Касперского» и Area9 Lyceum подготовили бесплатный онлайн-курс «Безопасность во время пандемии в жизни и бизнесе», который поможет сотрудникам безопасно работать из дома;

убедитесь, что устройства, программное обеспечение, приложения и сервисы регулярно обновляются;

установите проверенное защитное ПО, например, Kaspersky Endpoint Security Cloud, на все конечные устройства, включая мобильные девайсы, и включите файрволы. Любое используемое решение должно содержать защиту от веб-угроз и фишинга по электронной почте.

Самим сотрудникам, а также всем домашним пользователям «Лаборатория Касперского» рекомендует принимать следующие меры:

используйте надежное решение для кибербезопасности, такое как Kaspersky Security Cloud, для комплексной защиты от широкого спектра угроз;

загружайте образовательный и развлекательный контент только из надежных источников.

Дополнительная информация о влиянии сложившейся ситуации на сотрудников доступна по ссылке: https://www.kaspersky.ru/blog/report-covid-wfh/28391/.

*Исследование «Влияние COVID-19 на стиль работы» проведено «Лабораторией Касперского» совместно с компанией исследовательской компанией Toluna в апреле 2020 года. В опросе приняли участие 6017 сотрудников, работающих на полную или неполную ставку, в 12 странах мира.