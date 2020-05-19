«Лаборатория Касперского»: почти треть детей в Азербайджане играют в видеоигры ежедневно

Практически треть (32%) детей в Азербайджане тратят на видеоигры один или два часа ежедневно. Еще 6% юных пользователей в стране так много времени посвящают этому занятию, что у них появляются проблемы с пропуском школьных занятий. В то же время около трети детей совсем не играют в видеоигры. Таковы результаты исследования*, проведенного «Лабораторией Касперского» в Азербайджане в конце 2019 года.

Сейчас, во время пандемии, дети стали проводить гораздо больше времени проводить перед экраном из-за дистанционного обучения, отсутствия живого общения со сверстниками, недостатка физической активности и так далее. Зачатую они просто не знают, чем себя занять, и убивают время с помощью гаджетов. Поэтому в нынешних условиях существует риск развития интернет-зависимости и появления других психологических проблем у юных пользователей.

Каждому родителю стоит помнить, что навредить ребенку может отсутствие контроля времени, которое он проводит за компьютером, а выбранная с умом игра — нет. Компьютерные игры существенно отличаются друг от друга и имеют разные возрастные рейтинги.

Например, эксперты «Лаборатории Касперского» выделяют компьютерные игры, имеющие сквозной сюжет. Их зачастую сравнивают с кино или даже литературой: в процессе прохождения игры у ребенка возникает интерес узнать, что будет происходить дальше, и он постоянно ставит себе новый рубеж — «до точки сохранения», «до следующего уровня» и так далее. Для прохождения таких игр может потребоваться от пары часов до нескольких суток, многие из них пользуются большой популярностью и имеют поклонников по всему миру. Такие игры могут расширять кругозор и выступать в качестве полезного хобби, считают эксперты по детской онлайн-безопасности.

В то же время существуют многопользовательские сетевые игры, которые могут увлекать детей сильнее, ведь в них ребенок помимо собственно прохождения получает еще и социализацию — общение с другими игроками. У ребенка может даже появиться коллектив по интересам. Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», 42% детей в Азербайджане играют в многопользовательские онлайн-игры, причем наиболее высок показатель среди подростков 15-18 лет (59%). В любом сетевом мире возникает социальный аспект, и такие игры — не исключение. Однако здесь важно донести до ребенка, что игровой мир не сможет заменить ему мир реальный. К тому же родителям стоит обращать внимание на возрастную маркировку любой игры, которой увлекается их дочь или сын.

«Существует масса негативных представлений о компьютерных играх, и они отчасти могут быть правдивыми. К примеру, с каждым днем становится все больше игр, в которых реализована система встроенных покупок. Для того, чтобы получить внутриигровую валюту или другие ресурсы, дети могут тратить реальные деньги своих родителей. Известны случаи, когда ничего не подозревавший ребенок тратил огромные суммы, которые впоследствии списывались с банковских карточек взрослых, — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане. — Чтобы минимизировать всевозможные риски, родителям важно интересоваться тем, во что играют их дети, и активно участвовать в выборе игр — обращать внимание на жанр, возрастной рейтинг, наличие встроенных покупок. Также необходимо контролировать количество времени, которое юные пользователи поводят за компьютером, и просто больше общаться со своими детьми».

Эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют взрослым выстраивать с детьми доверительные отношения, рассказывать о правилах поведения в интернете, знать об интересах и проблемах в этой области. Оградить от нежелательного контента и прочих интернет-опасностей можно с помощью решения Kaspersky Safe Kids. Этот продукт распознает и блокирует множество актуальных киберугроз, фильтрует нежелательный контент и предотвращает онлайн-контакты с потенциально опасными незнакомцами. Кроме того, с помощью этого решения родители могут быть в курсе публикаций ребенка и изменений в списке его друзей в социальных сетях, а также узнавать его местоположение в режиме реального времени.

* Исследование позиции родителей в отношении к кибербезопасности детей было проведено в Азербайджане компанией Era по заказу «Лаборатории Касперского» в октябре 2019 года. В опросе приняло участие 300 человек — родители детей в возрасте от 0 до 18 лет.