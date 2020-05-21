«Лаборатория Касперского» открывает виртуальный доступ к центрам прозрачности и запускает новую обучающую программу

В рамках глобальной инициативы по информационной открытости «Лаборатория Касперского» открыла виртуальный доступ к сервисам своих центров прозрачности и запустила обучающую программу Cyber Capacity Building Program, которая позволит сотрудникам частных и государственных организаций, а также академических институтов получить навыки оценки уровня безопасности IT-инфраструктуры.

Сейчас тренинг можно пройти только онлайн, впоследствии, когда это станет возможным, он будет доступен и в офлайн-формате. Полученные навыки помогут оценить безопасность и целостность сторонних приложений, интегрированных в корпоративные IT-инфраструктуры и сети. Тренинг позволит организациям получить знания, которые они смогут применять, чтобы распознавать риски кибербезопасности, а также управлять ими и снижать.

«С тех пор как открылись наши центры прозрачности, мы обрели большой опыт по проведению оценки безопасности продуктов. Это показало нам, что заявления о готовности предоставить исходный код недостаточно. Чтобы воспользоваться всеми возможностями инициативы, нашим партнёрам нужно обладать специфическими знаниями в сфере информационной безопасности. Вот почему мы запускаем специальную обучающую программу. Она позволит организациям, как частным, так и государственным, получить навыки оценки безопасности используемых продуктов и таким образом повысить киберзащиту их собственных корпоративных сетей», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Для прохождения тренинга необходимы базовые представления о жизненном цикле разработки ПО, программировании и информационной безопасности. Обучающая программа представляет собой вводный курс по оценке безопасности продуктов и моделированию угроз, а также по анализу исходного кода и управлению уязвимостями. Участие в пилотной программе абсолютно бесплатно и в третьем квартале 2020 года станет доступно сначала сотрудникам государственных и научных институтов. Позднее тренинг смогут пройти представители частных организаций. Получить дополнительную информацию о программе можно на сайте https://www.kaspersky.com/capacity-building.

Кроме того, поскольку физический доступ в центры прозрачности сегодня невозможен, «Лаборатория Касперского» открыла удалённый, чтобы доверенные партнёры компании по-прежнему имели возможность знакомиться с её лучшими практиками по безопасности и прозрачности, а также продуктами и сервисами. Эксперты «Лаборатории Касперского» готовы отвечать на вопросы, касающиеся процессов обработки данных и того, как работают продукты, а также показывать онлайн-обзор исходного кода. Подать заявку на участие в виртуальной экскурсии можно на странице https://www.kaspersky.com/transparency-center-offices.