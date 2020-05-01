Крупнейший региональный онлайн форум IDC Digital Reload
27 мая 2020 года международная аналитическая компания IDС проведет крупнейшее региональное онлайн-мероприятие IDC Digital Reload Forum. В форуме примут участие представители из десяти стран Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.
Пандемия изменила условия работы сотрудников, операционную деятельность и цепочки поставок в большинстве организаций, дав новый толчок быстрым системным изменениям. В новых реалиях технологии, которые когда-то имели второстепенное значение, внезапно стали критически важными для устойчивости бизнеса. Организации вынуждены пересмотреть подход и обеспечить новый уровень информационной безопасности, управляемость и гибкость ИТ-инфраструктуры, возможность продуктивной удаленной работы, оцифровку процессов для бесперебойной работы. Даже поле окончания пандемии, мир не станет прежним, что отразиться на роли и приоритетах IТ.
Программа IDC Digital Reload Forum разработана с учетом потребностей руководителей и менеджеров, которым необходимо оперативно внести коррективы в текущие задачи, расставить приоритеты, определить ключевые технологические решения, которые помогут стабилизировать бизнес и вывести его на уровень, соответствующий требованиям новой реальности.
Основные темы:
- Поддержание операционной устойчивости: расстановка приоритетов.
- Облачная инфраструктура: переосмысливаем подходы.
- Организация удаленных рабочих мест: лучшие практики.
- Новое мышление в сфере безопасности и управления рисками.
- Унифицированные коммуникации: эволюция продолжается.
- Искусственный Интеллект как основа нового пользовательского опыта и ускоряющий инструмент цифровой трансформации.
Среди докладчиков:
- Андрей Беклемишев, вице-президент,IDC
- Евгений Питолин, управляющий директор в странах ЦА, СНГ и Балтии, «Лаборатория Касперского»
- Жанара Аманжолова, вице-президент по IT и корпоративному развитию, руководитель проекта «Цифровой рудник», АК Алтыналмас
- Александр Гревцев, ИТ Директор, Корпорация Казахмыс
К участию приглашаются:
- Генеральные директора/CEO
- Финансовые директора/CFO
- Операционные директора/COO
- Директора по IТ/CIO
- Директора службы информационной безопасности/CISO
- Директора по управлению рисками/CRO
- Директора по работе с персоналом/CHRO
- Директора по цифровому развитию/CDO
- Руководители отделов инноваций
- Директора по стратегическому развитию
- Руководители ВУЗов
- Аналитики и отраслевые эксперты
С более подробной информацией вы можете ознакомится на сайте мероприятия.