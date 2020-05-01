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Крупнейший региональный онлайн форум IDC Digital Reload

IDC Digital Reload

27 мая 2020 года международная аналитическая компания IDС проведет крупнейшее региональное онлайн-мероприятие IDC Digital Reload Forum. В форуме примут участие представители из десяти стран Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.

Пандемия изменила условия работы сотрудников, операционную деятельность и цепочки поставок в большинстве организаций, дав новый толчок быстрым системным изменениям. В новых реалиях технологии, которые когда-то имели второстепенное значение, внезапно стали критически важными для устойчивости бизнеса. Организации вынуждены пересмотреть подход и обеспечить новый уровень информационной безопасности, управляемость и гибкость ИТ-инфраструктуры, возможность продуктивной удаленной работы, оцифровку процессов для бесперебойной работы. Даже поле окончания пандемии, мир не станет прежним, что отразиться на роли и приоритетах IТ.

Программа IDC Digital Reload Forum разработана с учетом потребностей руководителей и менеджеров, которым необходимо оперативно внести коррективы в текущие задачи, расставить приоритеты, определить ключевые технологические решения, которые помогут стабилизировать бизнес и вывести его на уровень, соответствующий требованиям новой реальности.

Основные темы:

  • Поддержание операционной устойчивости: расстановка приоритетов.
  • Облачная инфраструктура: переосмысливаем подходы.
  • Организация удаленных рабочих мест: лучшие практики.
  • Новое мышление в сфере безопасности и управления рисками.
  • Унифицированные коммуникации: эволюция продолжается.
  • Искусственный Интеллект как основа нового пользовательского опыта и ускоряющий инструмент цифровой трансформации.

Среди докладчиков:

  • Андрей Беклемишев, вице-президент,IDC
  • Евгений Питолин, управляющий директор в странах ЦА, СНГ и Балтии, «Лаборатория Касперского»
  • Жанара Аманжолова, вице-президент по IT и корпоративному развитию, руководитель проекта «Цифровой рудник», АК Алтыналмас
  • Александр Гревцев, ИТ Директор, Корпорация Казахмыс

К участию приглашаются:

  • Генеральные директора/CEO
  • Финансовые директора/CFO
  • Операционные директора/COO
  • Директора по IТ/CIO
  • Директора службы информационной безопасности/CISO
  • Директора по управлению рисками/CRO
  • Директора по работе с персоналом/CHRO
  • Директора по цифровому развитию/CDO
  • Руководители отделов инноваций
  • Директора по стратегическому развитию
  • Руководители ВУЗов
  • Аналитики и отраслевые эксперты

С более подробной информацией вы можете ознакомится на сайте мероприятия.

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